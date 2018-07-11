Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book 2 Pro получит CPU Intel Kaby Lake-Y

В базе данных американского регулятора FCC засветился ноутбук-трансформер Yoga Book 2 Pro, о существовании которого стало известно на минувшей Computex 2018. Речь идет о трех конфигурациях. Первая оснащается 2-ядерным процессором Intel Core M3-7Y30 (1,0-2,6 ГГц), вторая – 2-ядерным Core i5-7Y54 (1,2-3,2 ГГц), а третья – двухъядерным Core i7-7Y75 (1,3-3,6 ГГц). Также отметим флеш-память п Toshiba 128, 256 и 512 ГБ, 4-8 ГБ оперативной памяти, 10,8 дюймовые дисплеи с разрешением 2К от производителей BOE и Innolux, модемы LTE, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Есть вероятность, что официальная презентация Yoga Book 2 Pro пройдет на сентябрьской IFA 2018.