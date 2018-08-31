Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book C930 получил 10,8-дюймовый экран

Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book C930 с двумя дисплеями и цифровой клавиатурой. Второй дисплей выполнен по технологии E Ink. Аппарат получил 10,8-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1600 точек. В основе устройства лежит процессор Intel m3-7Y30 или Core i5-7Y54. Аккумулятор обеспечивает до 8,6 часа автономной работы. В качестве ОС выступит Windows 10. Имеется сканер отпечатков пальцев, два порта USB 3.1 Type C и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Продажи новинки ожидаются в октябре по цене 999 долларов.