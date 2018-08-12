Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C930 будет стоить 1600 долларов

2018-08-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Yoga C930; [214]
Сетевые источники поделились информацией о ноутбуке-трансформере Lenovo Yoga C930, официальный анонс которого ожидается на выставке IFA 2018. Устройству прочат 13,9-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 4К и максимальной яркостью 300 кд/кв.м, перо Active Pen, процессор Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц) или Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц), 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ на твердотельном накопителе, Wi-Fi и Bluetooth 4.1, web-камеру разрешением 720p, сканер отпечатков пальцев, один порт USB 3.1 Type-A и два USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, аудиоразъем для наушников, а также аккумулятор на 60 Втч. Масса ноутбука составит 1,38 кг, а ориентировочная цена в Европе – 1600 евро.


Комментарии:
Смартфон Huawei Mate 20 Lite обойдется в...
Смартфон Huawei Mate 20 Lite обойдется вНемецкий инсайдер поделился информацией о смартфоне Huawei Mate 20 Lite, который еще не был представлен о...
Samsung рассчитывает продать 12 млн смар...
Samsung рассчитывает продать 12 млн смарКомпания Samsung объявила о намерении реализовать двенадцать миллионов экземпляров флагманского смартфона...
Ноутбук ASUS E406MA оценен в 400 долларо...
Ноутбук ASUS E406MA оценен в 400 доллароСетевые источники сообщили о том, что компания Asus начала продажи недорогого ноутбука E406MА, который не...
Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300...
Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300Сегодня в центре внимания будет серия карт памяти Transcend 300S, для нее заявлена скорость до 95 МБ/с. С...
Заказать домашний обед в LUNCHBERY с дос...
Заказать домашний обед в LUNCHBERY с досУверен, что многие офисные служащие сталкиваются с проблемой обеспечения себя и своих коллег на работе...
Технические характеристики ZenFone Live...
Технические характеристики ZenFone LiveУстройство может работать с двумя SIM-картами и поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 4 и Wi-Fi ...
Топовый смартфон Pocophone F1 ...
Топовый смартфон Pocophone F1 Смартфон Pocophone F1 оснащен на основе жидкой технологии. Дисплей современного формата 18:9 имеет разме...
Cubot P20 недорогой смартфон...
Cubot P20 недорогой смартфонМодель доступна в темно-синем, черном и сумеречно-черном исполнениях. Габариты изделия: 8,5 х 75,25 х 156...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300SОбзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S
Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Обзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышкаОбзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышка
Обзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонкаОбзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонка
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отл...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. ОтлВ последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor