Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C930 будет стоить 1600 долларов

Сетевые источники поделились информацией о ноутбуке-трансформере Lenovo Yoga C930, официальный анонс которого ожидается на выставке IFA 2018. Устройству прочат 13,9-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 4К и максимальной яркостью 300 кд/кв.м, перо Active Pen, процессор Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц) или Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц), 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ на твердотельном накопителе, Wi-Fi и Bluetooth 4.1, web-камеру разрешением 720p, сканер отпечатков пальцев, один порт USB 3.1 Type-A и два USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, аудиоразъем для наушников, а также аккумулятор на 60 Втч. Масса ноутбука составит 1,38 кг, а ориентировочная цена в Европе – 1600 евро.