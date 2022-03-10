Ноутбук трансформер iWork GT

iWork GT имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, независимо от того, какой процессор вы выберете. К сожалению,замена встроенного PCIe SSD не представляется возможным, в отличие от Surface Pro 8. Кроме того, iWork GT оснащен IPS-панелью с разрешением 2000 x 1200 пикселей в корпусе размером 259 x 163 x 10,58 мм. iWork GT весит 600 г без подключенной клавиатуры, вес включает также аккумулятор емкостью 3900 мАч. iWork GT имеет порт micro HDMI, два разъема USB Type-C, а также порт USB Type-A, разъем для наушников 3,5 мм и слот карты памяти microSD на противоположной стороне.
Кроме того, Alldocube оснастил iWork GT пятью контактами для установки съемных клавиатур. iWork GT стоит 569,99 долларов за версию Core i3-1115G4.