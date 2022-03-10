Ноутбук трансформер iWork GT

Alldocube выпустил iWork GT, трансформируемый ноутбук с 10,95-дюймовым дисплеем в стиле iPad Pro 11. iWork GT оснащен дисплеем с разрешением 1200p, процессорами Intel Tiger Lake на выбор и доступен с клавиатурой Magic Keyboard. Как и Surface Pro 8, iWork GT использует процессоры Intel Tiger Lake. Однако Alldocube включил только Core i3-1115G4 и Core i5-1135G7.

iWork GT имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, независимо от того, какой процессор вы выберете. К сожалению,замена встроенного PCIe SSD не представляется возможным, в отличие от Surface Pro 8. Кроме того, iWork GT оснащен IPS-панелью с разрешением 2000 x 1200 пикселей в корпусе размером 259 x 163 x 10,58 мм. iWork GT весит 600 г без подключенной клавиатуры, вес включает также аккумулятор емкостью 3900 мАч. iWork GT имеет порт micro HDMI, два разъема USB Type-C, а также порт USB Type-A, разъем для наушников 3,5 мм и слот карты памяти microSD на противоположной стороне.

Кроме того, Alldocube оснастил iWork GT пятью контактами для установки съемных клавиатур. iWork GT стоит 569,99 долларов за версию Core i3-1115G4.