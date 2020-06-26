Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для геймеров с ограниченным бюджетом

Новая линейка ноутбуков TUF от Asus ориентирована на обычных геймеров, которые обеспечивают высокую производительность по разумной цене.

Это не значит, что в TUF Gaming не хватает инноваций, он оснащен действительно хорошим процессором AMD в Ryzen 4800H, видеокартой Nvidia GeForce, двумя слотами памяти, которые могут вместить до 32 ГБ ОЗУ и дисплеем 144 Гц.

15,6-дюймовая модель оснащена 90 вт батареей, способную обеспечить до 8,7 часов автономной работы в Интернете и 12,3 часа в режиме воспроизведения видео. На 17-дюймовой версии батарея идентична, но из-за большого экрана автономность падает до 7,8 часа и 11,6 часа соответственно. Клавиатура имеет подсветку RGB во всех областях и сертификат ASUS Aura.

На дне корпуса ASUS Gaming есть множество отверстий для охлаждения и оттока воздуха. Самоочищающаяся система охлаждения естественным образом направляет грязь и пыль в специальные тоннели, поддерживая производительность ноутбука в долгосрочной перспективе. Asus TUF Gaming A15 оценен в € 1099, а Asus TUF Gaming A17 в € 1399.