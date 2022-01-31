Ноутбуки ASUS Tianxuan 3 получат CPU Core i7-12700H

Официальный анонс ноутбуков ASUS Tianxuan 3 состоится 11 февраля, но китайский магазин JD.com уже раскрыл главные параметры грядущих новинок. Итак, ноутбуки получат 14-ядерный чип Intel Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, работающей на частоте 4200 МГц, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, систему охлаждения с вентиляторами Arc Flow, 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD или 2,5K и кадровой частотой 144 Гц или 165 Гц, дискретные графические адаптеры NVIDIA RTX 3050, 3050 Ti, 3060 или 3070, клавиатуру с RGB-подсветкой и поддержку Dolby Atmos. Ноутбуки уже доступны для предварительного заказа.

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