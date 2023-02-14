Ноутбуки ASUS Tianxuan 4 получили графику GeForce RTX 4070

Компания ASUS начала принимать предзаказы на ноутбуки Tianxuan 4, старт розничных продаж которых запланирован на 22 февраля. Новинки характеризуются чипами Intel Core 13-го поколения или AMD Ryzen 7000, видеокартами NVIDIA RTX 4050 Laptop или RTX 4070 Laptop, поддержкой быстрой зарядки других устройств посредством интерфейса USB-C мощностью до 100 Вт и функцией подключения двух внешних экранов.

Старшая модель может похвастаться 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, 100% охватом цветового пространства P3, кадровой частотой 240 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. Стандартный Tianxuan 4 имеет в своем распоряжении 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5K, частотой обновления изображения 165 Гц и временем отклика 3 мс.