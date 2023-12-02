Ноутбуки Acer Swift засветились с новыми процессорами Intel

Новые ноутбуки компании Acer, оснащённые процессорами Intel Meteor Lake, уже сегодня появились на сайте немецких розничных продавцов. Стоит напомнить, что Acer является последний производитель ноутбуков, чьи будущие модели с процессорами Intel Meteor Lake были представлены перед официальным запуском процессоров нового поколения от компании Intel. До этого уже были условные презентации ноутбуков от компаний Samsung, Dell, HP, Alienware и ASUS, включая предварительные цены и различного рода характеристики. Теперь же появилась информация о линейке ноутбуков Acer Swift, которая представлена ноутбуками с диагональю 14 дюймов с конфигурациями процессоров Core Ultra 7 или Core Ultra 5.

Стоит отметить, что топовый ноутбук за 1300 долларов будет поставляться с процессором Intel Core Ultra 7 155H, тогда как модель с процессором Core Ultra 5 125H будет продаваться за 1000 долларов. Процессор Core Ultra 7 155H предлагает 16 ядер, 22 потоков, максимальную тактовую частоту до 4,80 ГГц и 24 МБ кэш-памяти L3, в то время как процессор Core Ultra 5 125H предоставляет 14 ядер, 18 потоков, максимальную тактовую частоту до 4,50 ГГц и 18 МБ кэш-памяти L3. Важно отметить, что эти характеристики представлены на официальном сайте Intel и они же появились на сайте немецкого розничного ритейлера. Конечно, в каком-то смысле это достаточно дорого, потому что за 1300 долларов можно найти очень много достойных ноутбуков, но, с другой стороны, речь идёт о топовом процессоре.
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