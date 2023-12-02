Ноутбуки Acer Swift засветились с новыми процессорами Intel

Стоит отметить, что топовый ноутбук за 1300 долларов будет поставляться с процессором Intel Core Ultra 7 155H, тогда как модель с процессором Core Ultra 5 125H будет продаваться за 1000 долларов. Процессор Core Ultra 7 155H предлагает 16 ядер, 22 потоков, максимальную тактовую частоту до 4,80 ГГц и 24 МБ кэш-памяти L3, в то время как процессор Core Ultra 5 125H предоставляет 14 ядер, 18 потоков, максимальную тактовую частоту до 4,50 ГГц и 18 МБ кэш-памяти L3. Важно отметить, что эти характеристики представлены на официальном сайте Intel и они же появились на сайте немецкого розничного ритейлера. Конечно, в каком-то смысле это достаточно дорого, потому что за 1300 долларов можно найти очень много достойных ноутбуков, но, с другой стороны, речь идёт о топовом процессоре.