Ноутбуки Alienware получили упрощённую версию RTX 3070

Некоторые владельцы игровых ноутбуков Alienware m15 R5 столкнулись с достаточно интересной ситуацией, обнаружив меньше ядер CUDA в приложении GPU-Z для видеокарты RTX 3070, чем должно быть — фактически на 512 ядер меньше. Это довольно стандартная процедура для производителей ноутбуков, когда они изменяют тактовую частоту и TDP, чтобы приспособить решение для охлаждения и подачи питания ноутбука. Но обычно производители не уменьшают количество ядер, урезая возможности видеокарты, а просто упрощают частоты, чтобы получить более приемлемую по энергопотреблению карту. Суть в том, что мобильный графический процессор NVIDIA RTX 3070 оснащен 5120 ядрами CUDA, что на 768 ядер меньше, чем у настольной модели — это вполне нормальная процедура, мобильные версии всегда проще настольных.

Тем не менее, некоторые владельцы Alienware m15 R5 на Reddit и на форумах NotebookReview заметили, что всего в приложении GPU-Z отображается 4608 ядер — об этом заявили геймеры со всего мира, так что проблема не локальная. При этом, как оказалось, проблема носит программный характер — в BIOS видеокарты данные ядра просто заблокированы, но их можно разблокировать перепрошивкой. Впрочем, мы не рекомендуем делать это самостоятельно, так как шанс повредить видеокарту слишком большой. Лучше написать в техническую поддержку Dell или просто подождать немного, пока не появится официальный ответ. Возможно, вскоре данную проблему оперативно исправят патчем.