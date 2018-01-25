Ноутбуки Dell Chromebook 5000 Series получат защиту от падений

В сети появилась информация о ноутбуках Dell Chromebook 5000 Series, работающих под управлением операционной системы Chrome OS. В серию войдут как обычные модели, так и гибридные устройства «два в одном», пользователи которых смогут поворачивать крышку с сенсорным экраном на 360 градусов. Хромбуки оснастят 11,6-дюймовым дисплеем, процессорами Intel Celeron с двумя и четырьмя вычислительными ядрами, портом USB Type-C и поддержкой управления при помощи специального пера. Также сообщается о защищенном исполнении – ноутбуки смогут выдержать падение с высоты до 120 сантиметров. Продажи Dell Chromebook 5000 Series стартуют в феврале по цене от 290 долларов.