Ноутбуки Dell Latitude 5491 и 5591 основаны на Intel Coffee Lake-H

Компания Dell пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделями Latitude 5491 и Latitude 5591, которые появятся в продаже уже в следующем месяце. Новинки получили 14 и 15,6 дюймовые дисплеи с разрешением HD (1366:768 пикселей) и Full HD (1920:1080 пикселей), четырёхъядерный процессор Core i5 или шестиядерный Core i7 (платформа Coffee Lake-H), интегрированную графику Intel UHD 630 или дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX130, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, жёсткий диско вместимостью 1 Тбайт и (или) твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью до 1 ТБ.

Также отметим интерфейсы HDMI 1.3/HDMI 2.0, Thunderbolt 3/USB Type-C (опция), USB 3.1 Type-A и RJ-45 Ethernet. Из операционных систем здесь представлены Windows 10 Pro, Windows 10 Home или Ubuntu Linux. Latitude 5491 будет стоить 900 долларов, а Latitude 5591 – от 1000 долларов.