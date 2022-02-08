Ноутбуки Gigabyte Aero 2022 года получат процессоры Intel 12-го

Gigabyte объявила о выпуске обновленной линейки ноутбуков Aero, которая теперь оснащена новейшим и лучшим оборудованием в виде процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения и семейства графических карт Nvidia GeForce RTX. Ноутбуки Aero предназначены больше для создателей контента, чем для геймеров, о чем свидетельствует соотношение сторон экрана 16:10, общая цветовая схема и приглушенный дизайн.

Обновленные ноутбуки Aero имеют корпус, изготовленный из алюминия с ЧПУ, и доступны в двух версиях: Aero 16 и Aero 17. Как следует из названия, основное различие между этими двумя моделями заключается в диагонали экрана. Обе модели имеют дополнительные подразделения в соответствии с внутренней конфигурацией, которую Gigabyte различает с помощью кодов продуктов YE5, XE5 и KE5. Что касается аппаратного обеспечения, обе модели могут быть сконфигурированы с процессорами Alder Lake в виде Intel Core i9-12900HK (6 ядер производительности с Hyperthreading и 8 ядер эффективности, всего 14 ядер и 20 потоков) или с процессором Core i7-12700H (с тем же количество ядер, но меньше максимальная и средняя тактовая частота).

Самый дешевый доступный вариант — это ноутбук с Nvidia RTX 3060 6 ГБ. Все модели Aero 2022 года имеют одинаковые рабочие частоты по всем направлениям. RTX 3060, например, работает на базовой частоте 1163 МГц и тактовой частоте 1530 МГц в разных моделях, RTX 3070 Ti работает на базовой частоте 510 МГц и Boost 1035 МГц, а RTX 3080 Ti работает на базовой частоте 585 МГц и 1125 МГц. Все видеокарты ограничены максимальной графической мощностью 105 Вт.

Что касается хранилища, обе модели поддерживают два слота M.2 Gen 4x4. Базовая конфигурация весит 2,4 кг. Помните, что они не классифицируются как ультрапортативные, а предназначены для рабочих лошадок. Подтверждением этому служат батареи емкостью 99 Втч и блок питания мощностью 240 Вт. Но в чем две модели больше всего отличаются, так это в отделе дисплея. Начиная с Aero 16, Gigabyte предлагает два разных варианта дисплея: первый включает панель Samsung Amoled 4K, UHD+ с сертификацией Display HDR 500. Здесь проявляется коэффициент контрастности 1 000 000: 1 технологии OLED, а максимальная яркость — 500 нит — должна обеспечить хороший дисплей для работы в более ярких условиях. Однако второй вариант отображения больше подходит для игр. Дисплей 4K заменен панелью QHD+ Amoled. Помимо более низкого разрешения, обеспечивающего частоту обновления 165 Гц, этот вариант панели также открывает сертификацию DisplayHDR 1000. Побочным эффектом этих характеристик, является компромисс во времени отклика: вариант QHD Amoled достигает максимального времени отклика 5 мс, что является не плохим результатом для игр.