Ноутбуки HP EliteBook 735 G6 и EliteBook 745 G6 оснащены ОС Windows 10

В скором времени HP начнет продажи новых портативных компьютеров EliteBook 700 G6 для бзнес-пользователей с ОС Windows 10. Новинки устройств EliteBook 735 G6 и EliteBook 745 G6 получили диагональ 13,3 дюйма и 14 дюймов с разрешением 1920 на 1080 пикселей. В основе ноутбуков лежит процессор AMD Ryzen Pro. Объем оперативной памяти у новинок достигает 32 Гбайт. Возможна установка быстрого твердотельного накопителя NVMe SSD вместимостью до 1 Тбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также порты USB 3.1 Gen. 1, USB Type-C, HDMI 2.0 и разъем для сетевого кабеля. Старт продаж новинок начнутся в ближайшие недели. Стоимость аппаратов составит от 1200 долларов.