Ноутбуки HP ProBook G8 оценены от $729

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков ProBook шестью моделями серий 400 G8 и 600 G8, которые основаны на чипах Intel Core 11-го поколения платформы Tiger Lake. Новинки характеризуются 13,3, 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920:1080 и 72% охватом цветовой палитры NTSC или разрешением 1366:768 пикселей и 45% охватом NTSC, 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe NVMe M.2 SSD до 1 ТБ, процессорами Intel Core вплоть до i7-1165G7 с графикой Intel Iris Xe и частотой до 4,7 ГГц, модулями Intel AX201 Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth 5, стереофоническими динамиками, клавиатурой с подсветкой и модемом для мобильных сетей в качестве опций. Ноутбуки появятся в продаже в ноябре по цене от 729 долларов.

Комментарии и отзывы HP ProBook G8
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