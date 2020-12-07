Ноутбуки HP ZBook Firefly G8 получили поддержку 5G

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZBook Firefly G8, которая получила версии с 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями. Первый имеет разрешение 1920:1080 пикселей, а второй Full HD или 4К (3840:2160 точек) на выбор. Новинки также характеризуется опциональной поддержкой сенсорного ввода, операционной системой Windows 10 или платформой FreeDOS 3.0, чипами Intel Core i5 или Core i7 поколения Tiger Lake, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью до 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, опциональным модулем 5G, аудиосистемой Band & Olufsen с двумя динамиками, контроллером Intel Iris Xe или графикой NVIDIA T500, интерфейсом HDMI, а также двумя портами Thunderbolt 4 на базе USB Type-С.

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