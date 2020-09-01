Ноутбуки HP ZBook Fury 15/17 G7 получили графику NVIDIA Quadro

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделями ZBook Fury 15 G7 и ZBook Fury 17 G7, которые предназначены для профессионалов. Новинки характеризуются 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD или 4К (в этом случае заявлен 100% охват цветовой палитры DCI-P3), аппаратной платформой Intel Comet Lake вплоть до 8-ядерного Core i9-10885H и Xeon W-10885M, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2667, твердотельным накопителем PCIe NVMe M.2 SSD ёмкостью до 4 ТБ или жёстким диском до 2 ТБ, дискретной видеокартой NVIDIA Quadro серии T или RTX и AMD Radeon RX 5500M, аудиосистемой Bang & Olufsen, клавиатурой с подсветкой, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, сканером отпечатков пальцев, интерфейсами Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Thunderbolt 3. Старт продаж ноутбуков намечен на 14 сентября.