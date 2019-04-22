Ноутбуки HP с новейшими чипами Intel и более яркими дисплеями

Компания HP представила новую линейку ноутбуков ZBook и EliteBook, рассчитанную на профессионалов своего дела. Новые машины будут оснащены новейшими чипами Intel vPro 8-го поколения, которые предлагают более высокие тактовые частоты, поддержку будущего стандарта Wi-Fi 6 и встроенные функции безопасности, такие как Hardware Shield.

Новые 14-дюймовые и 15,6-дюймовые модели, оснащены четырехъядерным процессором Intel Core i7, 32 ГБ памяти и дискретной графикой AMD Radeon Pro WX 3200. Как сообщается, это позволяет повысить производительность до 50 процентов для таких задач, как 3D-моделирование. HP ZBook 14u является самой тонкой мобильной рабочей станцией на данный момент, ее толщина всего 17,9 мм, а вес - около 1,48 кг. Более крупный ZBook 15u имеет толщину 18,6 мм и весит примерно 1,77 кг.

Младшая модель поддерживает дисплей более высокого класса и может быть настроена с панелью 4K с максимальной яркостью 600 нит. ZBook 15u оснащен дисплеем с разрешением 1080p и разрешением 700 нит.

Ноутбуки EliteBook 830, 840 и 850 G6 являются 13-, 14- и 15-дюймовыми моделями соответственно. Основное отличие заключается в видеокарте, и EliteBooks будет поддерживать Radeon RX 550. EliteBooks также предлагает широкий спектр дисплеев, в том числе панель с яркостью 1000 нит и ЖК-дисплей с низким энергопотреблением, который может продлить срок службы аккумулятора до 18 часов. Новинки можно будет приобрести летом этого года.