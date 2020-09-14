Ноутбуки Huawei MateBook D 14 и D 15 вышли в России

Компания Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, построенные на платформе AMD. Предварительные заказы начнут принимать 17 сентября, а старт розничных продаж запланирован на 25 сентября. Рекомендованная цена составляет 59 990 рублей.

Новинки оснащаются 14 и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920:1080 точек, шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U с тактовой частотой от 2,3 до 4,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ интерфейсом PCIe, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и аккумуляторами ёмкостью 56 и 42 Втч.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook D 14
Обзоры:
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Новости:
Компания MSI представила линейку ноутбуков Business & Productivity

Компания MSI представила линейку ноутбуков Business & Productivity, в которую вошли серии Summit, Prestig...
Ноутбук Honor MagicBook Pro оценен в €900

Как и ожидалось, сегодня бренд Honor пополнил ассортимент ноутбуков 16,1-дюймовой моделью MagicBook Pro, ...
Представлены ноутбуки-трансформеры ASUS ZenBook Flip 13/15

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделями ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15, к...
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 ProЛучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
iPhone 12 на 250 долларов дороже предшес...
iPhone 12 на 250 долларов дороже предшесНа протяжении довольно длительного периода времени пользователи обсуждают то, что компания Apple должна п...
Смартфон ASUS ROG Phone 3 получил 144-Гц...
Смартфон ASUS ROG Phone 3 получил 144-ГцКомпания ASUS представила геймерский смартфон ROG Phone 3, который позиционируется как лучшее устройство ...
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушн...
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушнНе так давно компания Trust представила игровую гарнитуру GXT 488 Forze, разработанную для консоли Sony P...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернати...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатиСмещение акцента на удаленную работу, проведение крупных выставок и презентаций в онлайн формате, а также...
OnePlus Nord получит фикс Bluetooth...
OnePlus Nord получит фикс BluetoothНа старте у смартфона OnePlus Nord обнаружилась проблема с подключением по беспроводной сети Bluetooth, к...
Представлен стильный корпус Jonsbo V8...
Представлен стильный корпус Jonsbo V8Компания Jonsbo пополнила ассортимент компактных ПК моделью V8, ориентированной на системные платы типора...
Идеальный чехол для Samsung Galaxy Note ...
Идеальный чехол для Samsung Galaxy Note Довольно часто пользователи покупают себе дорогие смартфоны, а потом оказывается, что пользоваться ими бе...
Многопользовательский режим в Halo Infin...
Многопользовательский режим в Halo InfinЛегендарная игра Halo возвращается с самой обширной из всех кампаний Master Chief и бесплатным многопольз...
Лучшие индукционные варочные панели. LEX...
Лучшие индукционные варочные панели. LEXВарочная панель индукционного типа — современное устройство для стильного кухонного помещения. Можно забы...
Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5...
Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5В последнее время геймеры на смартфонах стали все чаще обращать внимание на геймпады, потому что это отли...
Google Pixel 4a можно ждать в конце лета...
Google Pixel 4a можно ждать в конце летаНекоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали новость о том, что смартфон Google Pixel 4...
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с пе...
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с пеНе так давно в линейке Lexand появилась новая категория продуктов, связанных со здоровьем. Ожидаемое и пр...
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor