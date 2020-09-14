Ноутбуки Huawei MateBook D 14 и D 15 вышли в России

Компания Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, построенные на платформе AMD. Предварительные заказы начнут принимать 17 сентября, а старт розничных продаж запланирован на 25 сентября. Рекомендованная цена составляет 59 990 рублей.

Новинки оснащаются 14 и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920:1080 точек, шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U с тактовой частотой от 2,3 до 4,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ интерфейсом PCIe, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и аккумуляторами ёмкостью 56 и 42 Втч.