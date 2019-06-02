Ноутбуки Huawei исчезли из онлайн-магазина Microsoft

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Huawei; [72]
Действия Дональда Трампа, направленные на ослабление китайских технологических компаний, обрастают всё новыми «действующими лицами». Первым откликнулась на указ президента США от 15 мая компания Google, отозвав лицензию на использование мобильной операционной системы Android в устройствах Huawei. Затем к ней присоединились Intel, Qualcomm, Broadcom и даже британская ARM.

То, что происходит с компанией Microsoft, наводит на мысль о том, что и она выстраивается в один ряд с вышеназванными и становится участником «технологической войны» США против Китая. Первое действие, которое предприняла Microsoft, – убрала все ноутбуки Huawei из магазина Microsoft Store. Не стал исключением из «санкционного» списка даже MateBook X Pro, который пользуется большим спросом и считается одним из лучших ноутбуков с ОС Windows на рынке. При этом Microsoft до сих пор Открыто никак не комментирует ситуацию с ОС Windows, то есть официального запрета на использование операционной системы пока нет.

Журналисты портала The Verge всё же небезосновательно считают, что, убрав китайские ноутбуки из своего магазина, Microsoft может заявить о недопустимости использования Windows в ноутбуках Huawei. Это обрушит конкурентноспособность MateBook X Prо по отношению к Apple MacBook Pro или HP Spectre x360. От возможного запрета на использование Windows могут обрушиться серверные решения Huawei для хранения данных и облачное хранилище Huawei Cloud.

Пока китайская компания держит удар, она продолжает заявлять, что страна успешно ведёт разработку аналогов Android и Windows, но насколько близок этот процесс к завершению и как долго придётся ждать результатов, непонятно. Однако по данным источников издания "Коммерсант", софтверная корпорация известила все свои представительства, включая российское, о том, что любые контакты с Huawei и её дочерними предприятиями отныне должны осуществляться через штаб-квартиру Microsoft.

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