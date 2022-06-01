Ноутбуки Infinix Inbook X2 выходят в России

Компания Infinix поделилась подробностями российского релиза ноутбуков Infinix Inbook X2, которые появятся в продаже 30 июня. Версия с чипом Intel Core i3 1005G1, 4 ГБ оперативной и SSD на 256 ГБ оценена в 43 тысячи рублей, с Core i5 1035G1, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD в 50 тысяч рублей, а с Core i7 1065G7, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 60 тысяч рублей. Ноутбук также оснащается металлическим корпусом толщиной 14,8 мм и массой 1,24 кг, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 50 Втч с автономностью до 11 часов и предустановленной ОС Windows 11.