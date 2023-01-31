Ноутбуки LG Gram 2023 уже доступны для заказа в Китае

Компания LG начала принимать заказы на ноутбуки LG Gram 2023, старт розничных продаж которых запланирован на 14 февраля. 16-дюймовый вариант оценен в 1630 долларов за версию с чипом Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, а также 2290 долларов за топовую версию с Core i7, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ на твердотельном накопителе и видеокартой GeForce RTX3050. 17-дюймовый вариант обойдется от 1700 до 2360 долларов за те же параметры.

16-дюймовый ноутбук характеризуется дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и антибликовым покрытием, массой 1,19 кг, батареей ёмкостью 80 Втч, поддержкой Dolby Atmos, слотом для карт памяти micro SD, двумя разъемами USB 3.2, двумя Thunderbolt 4, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом и ОС Windows 11.