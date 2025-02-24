Ноутбуки LG gram Pro 2025 оценили в 1900 долларов

Компания LG объявила цены на представленные в начале года ноутбуки LG gram Pro. Итак, модель Z90TP обойдется от 2000 до 2400 долларов, gram Pro Copilot+PC Z90TS от 1850 до 2200 долларов, gram Pro 2-in-1 T90TP от 2000 до 2400 долларов, а gram Copilot+PC Z90TL от 2000 до 2400 долларов. Напомним, что новинки характеризуются чипами Intel Core Ultra Ultra 9 288V, Ultra 7 258V, Ultra 7 256V, Ultra 7 255H или Ultra 5 225H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, OLED или LCD-экранами с разрешением 2880:1880 пикселей или 2560:1600 пикселей, частотой обновления 48-120 Гц, 31-144 Гц или 60 Гц и пиковой яркостью 400 нит или 350 нит, аккумулятором ёмкостью 77 Втч и системой охлаждения с двумя вентиляторами.