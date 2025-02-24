Ноутбуки LG gram Pro 2025 оценили в 1900 долларов

Компания LG объявила цены на представленные в начале года ноутбуки LG gram Pro. Итак, модель Z90TP обойдется от 2000 до 2400 долларов, gram Pro Copilot+PC Z90TS от 1850 до 2200 долларов, gram Pro 2-in-1 T90TP от 2000 до 2400 долларов, а gram Copilot+PC Z90TL от 2000 до 2400 долларов. Напомним, что новинки характеризуются чипами Intel Core Ultra Ultra 9 288V, Ultra 7 258V, Ultra 7 256V, Ultra 7 255H или Ultra 5 225H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, OLED или LCD-экранами с разрешением 2880:1880 пикселей или 2560:1600 пикселей, частотой обновления 48-120 Гц, 31-144 Гц или 60 Гц и пиковой яркостью 400 нит или 350 нит, аккумулятором ёмкостью 77 Втч и системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Первые MacBook Pro на OLED-матрице стоит ждать в 2026 году…
Переход от дисплеев типа mini-LED к OLED оказался довольно длительным для компании Apple, но после внедре…
Alienware представила ноутбук Area-51…
Компания Alienware возвращает линейку компьютеров Area-51 — новые флагманские ноутбуки выглядят гораздо я…
Новый ноутбук Lenovo YOGA показали на фото …
Сетевой информатор WalkingCat поделился фотографиями нового ноутбука Lenovo YOGA, который будет представл…
Ноутбук MAIBENBEN P687 оценен в 96 тысяч рублей …
Компания MAIBENBEN выпустила на российский рынок ноутбук P687, который основан на 8-ядерном 16-поточном п…
Новый Microsoft Surface представят уже в этом году…
Прошло меньше года с момента запуска первых устройств Microsoft Surface на базе процессоров Qualcomm Snap…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9 14 Aura получил CPU Core Ultra 9 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X9 14 Aura AI Yuanqi Edition, которая ос…
Представлен ноутбук Mechrevo Unbounded 14N на Core Ultra 5 2…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14N, которая основана на 8-ядерном пр…
REDMI Book 16 2025 выйдет в трех конфигурациях…
На китайской площадке JD уже стартовал прием предварительных заказов на ноутбуки REDMI Book 16 2025 и Boo…
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor