Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 и E15 получили платформу Intel Comet Lake

Компания Lenovo представила ноутбуки ThinkPad E14 и ThinkPad E15, которые получили 14- и 15,6-дюймовые дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинки характеризуются аппаратной платформой Intel Comet Lake с 2-ядерным процессором Core i3-10110U, 4-ядерным Core i5-10210U, 4-ядерным Core i7-10510U или 6-ядерным Core i7-10710U (шесть ядер), 16 ГБ оперативной памяти, 2,5 дюймовым накопителем и твердотельным модулем M.2 SSD, интегрированной графикой Intel или дискретной видеокартой AMD Radeon RX 640, сетевым адаптером Gigabit Ethernet, модулями Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, интерфейсами USB 3.1 Type-C Gen1, USB 3.1 Type-A, USB 2.0, HDMI 1.4b, а также предустановленной операционной системой Windows 10.