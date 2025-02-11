Ноутбуки Lenovo Xiaoxin Pro 2025 готовы к выходу

Компания Lenovo объявила, что уже 18 февраля будут официально представлены ноутбуки серии Xiaoxin Pro 14 GT AI Yuanqi Edition, Pro 16 GT AI Yuanqi Edition, Pro 14 2025 Core Edition и Pro 16 2025 Core Edition. Модели GT AI Yuanqi Edition получат 14-ядерный чип Intel Core Ultra 5 125H или 16-ядерный Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x-8533 и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ. Модели Pro 14 2025 Core Edition и Pro 16 2025 Core Edition оснастят 12-ядерным Core 5 220H и 24 ГБ ОЗУ DDR5. Также все ноутбуки получат OLED-дисплей с разрешением 2,8K, яркостью до 1100 нит, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ∆E<1, сертификацией DisplayHDR True Black 1000 и кадровой частотой от 30 до 120 Гц.