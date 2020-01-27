Ноутбуки Lenovo болеют USB Type-C

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что у ноутбуков компании Lenovo довольно серьезная проблема с портом USB Type-C. Однако вскоре оказалось, что производитель на самом деле не виноват и проблема не в нем и не в его комплектующих, а в прошивке Thunderbolt. Стоит напомнить, что ранее данный порт в ноутбуках компании Lenovo либо частично не работал, либо вообще переставал издавать сигналы жизни. Это довольно странно и не очень комфортно, так что производитель решил в этом вопросе разобраться. И оказалось, что дело в прошивке порта, которую можно спокойно переделать под нужные требования пользователя, чтобы порт работал стабильно. Будем надеяться, что это никак не повлияет не происходящее на рынке.