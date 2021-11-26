Ноутбуки Lenovo с процессорами Intel 12-го поколения будут выпущены в 2022 году

Официальный представитель Lenovo только что объявил, что новые ноутбуки компании находятся на подходе и будут выпущены в следующем году.

По словам руководителя китайского производителя бытовой электроники, бренд намерен выпустить новые ноутбуки с процессорами Intel Core 12-го поколения в 2022 году. Он добавил, что это возможно, поскольку цепочка поставок наконец-то значительно улучшилась. При этом он заявил, что поставки некоторых моделей ноутбуков по-прежнему будут ограниченными. Недавно компания выпустила новый ноутбук YOGA Duet 2021, 2 в 1 с Windows 11, которого долгое время не было в наличии.Похоже, что цепочка поставок действительно улучшается. К сожалению, высокопоставленный руководитель воздержался от раскрытия каких-либо подробностей относительно будущих ноутбуков.
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