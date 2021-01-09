Ноутбуки Lenovo серии IdeaPad с поддержкой 5G выпустят в марте

На цифровой выставке CES, компания Lenovo представит новые ноутбуки с поддержкой 5G. Серия IdeaPad 5G будет включать три модели: IdeaPad 5G, IdeaPad 5i Pro и IdeaPad 5 Pro.

IdeaPad 5G построен на платформе Qualcomm Snapdragon. Ноутбук обеспечит высокую скорость беспроводного подключения, кроме того новинка выделяется своей автономностью до 20 часов. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с IPS-панелью.

IdeaPad 5i Pro и IdeaPad 5 Pro представляют собой более мощные ноутбуки с конфигурациями на платформе AMD и Intel. Модели предлагают до 1 ТБ памяти SSD-накопителя, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Оба ноутбука будут иметь вариант с 14 и 16 дюймовым дисплеем.

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 5G поступят в продажу весной этого года.
Комментарии и отзывы Lenovo IdeaPad 5G
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