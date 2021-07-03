Ноутбуки MSI Bravo 15 обновлены платформой AMD Ryzen 5000 и Radeon RX

Компания MSI представила обновленные ноутбуки Bravo 15.

Игровые ноутбуки получили свежую платформу, которая включает процессоры AMD Ryzen 5000 серии H и графику Radeon RX 5500M. Графика предлагает такие функции, как Radeon Image Sharpening и Radeon Anti-Lag для качественного и плавного игрового процесса.

MSI Bravo 15 имеет 15,6-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD и частотой обновления 144 Гц. Благодаря встроенному приложению MSI Center пользователи могут настроить производительность и отслеживать нагрузку в реальном времени.

Ноутбуки предлагают до 64 Гб ОЗУ и есть слот для твердотельного накопителя.

Компания MSI уделила особое внимание системе охлаждения. Тепловая конструкция Cooler Boost 5 имеет два вентилятора и 6 тепловых трубок для максимального отвода тепла. Вес ноутбука 2,3 кг.

Стоимость обновленных ноутбуков MSI Bravo 15 не раскрыты.