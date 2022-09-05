Ноутбуки Nokia PureBook Lite и PureBook Pro получили Windows 11

Компания OFF Global пополнила ассортимент ноутбуков моделями Nokia PureBook Lite и PureBook Pro, которые получили 14,1 и 15,6-дюймовые экраны с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD) и кадровой частотой 60 Гц. Новинки также характеризуются процессорами Intel Pentium Silver N6000 и Intel Core i3-1220P соответственно, 128 ГБ флеш-памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ в младшей и старшей моделях соответственно, 8 ГБ оперативной памяти, слотом для карт памяти microSD, стереофоническими динамиками, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, дактилоскопическим сенсором, 1-Мп и 2-Мп камерами соответственно, клавиатурой с подсветкой у модели PureBook Pro, двумя интерфейсами USB-C 3.2 и одним USB-A, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Windows 11. Лэптопы появятся в продаже уже в этом месяце, но цены пока не раскрываются.