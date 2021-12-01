Ноутбуки Razer скоро подорожают

Дефицит и скачки цен — нежелательное, но знакомое явление в сфере аппаратного компьютерного обеспечения за последние два года, поскольку глобальная пандемия вызвала рост спроса, за которым запасы просто не успевают. Например, самым ярким примером выступают видеокарты, цены на которые, как правило, более чем вдвое превышают рекомендованную производителем розничную цену. А теперь компания Razer предупреждает, что другое оборудование тоже скоро станет жертвой аналогичного роста цен. Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан отмечает «значительное увеличение стоимости компонентов» для компьютерной техники, которое вырастет в следующем году. Это неизбежно приведет к тому, что в будущем игровые ноутбуки будут стоить вам немалых денег, если вы любите играть на ходу, и это не будет ограничиваться только линейкой Razer Blade.

Также он официально отмечает, что «игровые ноутбуки следующего поколения по всем направлениям» будут зависеть от инфляции. Хотя он не упоминает другие бренды, мы можем видеть ASUS, Acer, Gigabyte Aorus, MSI, Alienware и других конкурентов на рынке ноутбуков, которые также находятся во власти рынка. Конечно, такой рост цен может подтолкнуть людей к выбору игрового ПК или Steam Deck, но стоит напомнить, что на рынке видеокарт ситуация еще хуже, да и в целом трудности на рынке приведут и к проблемам на рынке ПК-компонентов, которые тоже подорожают. Это вполне ожидаемая ситуация. Итак, если вы сейчас присмотрели хороший игровой ноутбук, возможно, стоит сделать покупку раньше, чем цены возрастут на 10-20%.