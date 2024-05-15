Ноутбуки Redmi Book Pro 2024 появились в продаже

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу ноутбуки Redmi Book Pro 2024, которые представлены в версиях экранов на 14 и 16 дюймов по диагонали. Redmi Book Pro 16 оценен в 117 тысяч рублей за базовую конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 125H, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Redmi Book Pro 14 стоит 99 тысяч рублей за версию с чипом Core Ultra 5 125H, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ. Младшая модель оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 2,5К, максимальной яркостью 400 кд/м², 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, а также сертификатами Dolby Vision и TÜV Rheinland. Старшая модель отличается дисплеем с разрешением 3К и яркостью 500 кд/м². Ёмкость аккумуляторов ноутбуков составляет 99 Втч и 80 Втч.

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