Ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition скоро выйдут в Европе

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о ноутбуках RedmiBook, которые очень успешно продаются в Китае, но еще не добрались до Европы. По словам источника, в базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о ноутбуке RedmiBook, фигурирующим под номером KZ000000223. Это означает скорый выход устройства в Старом Свете. Напомним, что недавно Redmi снизила китайскую цену на версию с процессором Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 512 ГБ. Если на старте продаж за нее просили 631 доллар, то теперь она продается за 603 доллара. Скорее всего, европейские цены окажутся значительно выше.