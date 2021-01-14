Ноутбуки RedmiBook Pro 15 и Pro 15S засветились в бенчмарке

Мы уже писали о том, что новые ноутбуки RedmiBook Pro будут основана на недавно представленных процессорах Intel 11-го поколения Tiger Lake H35. Сегодня в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о моделях RedmiBook Pro 15 и RedmiBook Pro 15S, которые получили чипы Intel Core i5 и Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Windows 10. Первая модель с процессором Core i5-11300H набрала 1545 и 4902 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно, а вариант на Core i7-11370H может похвастаться 1447 и 4885 баллами.