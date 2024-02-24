Ноутбуки Samsung Galaxy Book4 выходят на глобальный рынок

Компания Samsung представила международные версии ноутбуков Galaxy Book4, которые были выпущены в Южной Корее в декабре прошлого года. Модели Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro и Galaxy Book4 Pro 360 появится в европейской продаже уже 26 февраля.

Напомним, что старшая модель Galaxy Book4 Ultra характеризуется чипами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 9, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ GDDR6 или GeForce RTX 4070 с 8 ГБ GDDR6, 16, 32 или 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe на 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, 16-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 120% покрытием цветового пространства DCI-P3, аккумулятором ёмкостью 76 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 140 Вт, корпусом толщиной 1,65 см и массой 1,86 кг, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6e, портами Thunderbolt 4, USB-A и HDMI 2.1, а также слотом для карты памяти Micro SD.