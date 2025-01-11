Ноутбуки Thor Zero 18 и Zero 16 получили графику RTX 5090 Laptop

Китайские источники сообщают об анонсе игровых ноутбуков Thor Zero 18 и Zero 16, которые получили топовую мобильную видеокарту NVIDA GeForce RTX 5090 Laptop. Старшая модель такэе оснащается дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и контрастностью 1800:1, 64 ГБ оперативной памяти, чипами серии Intel Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX), системой охлаждения с тремя вентиляторами и семью медными тепловыми трубками, портом Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 80 Гбит/с и полосой пропускания в одну сторону до 120 Гбит/с, поддержкой подключения нескольких 8K-мониторов и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 со скоростью чтения 10 Гбит/с. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже. Также был представлен ноутбук Thor Hunting Blade S с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7845H и графикой GeForce RTX 5070Ti Laptop.

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