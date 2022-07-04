Ноутбуки Xiaomi Book Pro 2022 получили OLED-экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков серией Book Pro 2022, в которую вошли 14- и 16-дюймовая модели. Первая оснащается OLED-панелью с разрешением 2.8K и сертификатом DisplayHDR 500, а вторая – OLED-дисплеем с разрешением 4К и сертификацией DisplayHDR 400.

Обе новинки характеризуются 100% охватом цветовых палитр sRGB и DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, 10-битным представлением цвета и защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0, предустановленной операционной системой Windows 11, корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,5 кг у меньшей модели и 1,8 кг у большей. Цена на новинки стартует с 880 и 970 долларов соответственно.