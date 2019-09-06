Ноутбуки, которые чаще всего ломаются

Чаще всего в Москве обращаются в сервисный центр владельцы ноутбуков компаний ASUS, Lenovo и HP.

Специалисты заявили, что 19% ремонтируемых ими ноутбуков — это ASUS. Лишь на 1% меньше доля Lenovo. А 15% приносимых в сервисных центр лэптопов — это продукция HP. Далее по рейтингу ноутбуки Acer, Dell и Apple.

Часто владельцы портативных компьютеров жалуются на поломку жесткого диска. Также достаточно часто приходится ремонтировать материнскую плату и дисплей. Чуть реже осуществляется замена клавиатуры и видеоадаптера. Ещё регулярно пользователи просят починить гнездо зарядки и USB-разъемы.