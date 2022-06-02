Ноутбуки линейки Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition поступили в продажу

На прошлой неделе были представлены 14-дюймовые ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и 15,6-дюймовые ноутбуки Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition, которые сегодня поступили в продажу в Китае. Redmi Book Pro 14 2022 оснащен экраном с соотношением сторон 16:10 с разрешением 2,5К, частотой кадров 120 Гц, яркостью 300 кд/м2, поддержкой DC Dimming и 100% цветовым охватом sRGB. Redmi Book Pro 15 2022 года получил дисплей с разрешением 3,2К и частотой кадров 90 Гц.

Цены на Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition:

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 675 долларов

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 765 долларов

Цены на Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition:

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 705 долларов

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 795 долларов

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 2050 — 885 долларов

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 2050 — 975 долларов

Redmi Book Pro 14 2022 имеет толщину 15,9 мм, весит 1,45 кг и оснащен разъемами USB-C, USB-A, HDMI 2. C, HDMI 2.0 и слот для высокоскоростной SD-карты. Особенностью Redmi Book Pro 15 2022 является система охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами.