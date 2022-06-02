Ноутбуки линейки Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition поступили в продажу

На прошлой неделе были представлены 14-дюймовые ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и 15,6-дюймовые ноутбуки Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition, которые сегодня поступили в продажу в Китае. Redmi Book Pro 14 2022 оснащен экраном с соотношением сторон 16:10 с разрешением 2,5К, частотой кадров 120 Гц, яркостью 300 кд/м2, поддержкой DC Dimming и 100% цветовым охватом sRGB. Redmi Book Pro 15 2022 года получил дисплей с разрешением 3,2К и частотой кадров 90 Гц.

Redmi Book Pro 14 2022 имеет толщину 15,9 мм, весит 1,45 кг и оснащен разъемами USB-C, USB-A, HDMI 2. C, HDMI 2.0 и слот для высокоскоростной SD-карты. Особенностью Redmi Book Pro 15 2022 является система охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами.

Цены на Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition:

  • Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 675 долларов
  • Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 765 долларов

Цены на Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition:

  • Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 705 долларов
  • Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — 795 долларов
  • Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 2050 — 885 долларов
  • Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, GeForce RTX 2050 — 975 долларов
Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition доступны для покупки …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбуки Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition и Redmi Book …
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику …
Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных ноутбуков моделями CreatorPro M17, CreatorPro M16 и C…
Ноутбук MSI GF63-10UC-3100 получил GPU GeForce RTX 3050…
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью GF63-10UC-3100, которая оценена в 750 долларов. Нови…
Lenovo анонсировала новый ноутбук ThinkPad C14 Chromebook En…
На мероприятии Accelerate в Лас-Вегасе компания Lenovo анонсировала новый ноутбук ThinkPad C14 Chromebook…
Razer выпускает обновленный ноутбук Blade 15 с OLED-дисплеем…
Компания Razer объявила о выпуске обновленного ноутбука Razer Blade 15 с OLED-дисплеем QHD с частотой 240…
Razer Blade 15 получит уникальный дисплей 240 Гц…
Обычно при покупке ноутбука вам приходится выбирать между высокой частотой обновления и яркими изображени…
Lenovo расширяет знаменитую серию Yoga ноутбуками Yoga 7 Fli…
Lenovo анонсировала серию тонких и легких ноутбуков серии Yoga представленных еще на выставке CES 2022. П…
CORSAIR представила игровой ноутбук VOYAGER a1600 AMD Advant…
CORSAIR, мировой лидер в производстве высокопроизводительного оборудования, сегодня представила свой перв…
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor