Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X Elite продаются просто ужасно

С момента запуска ноутбуков на базе процессоров Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus от компании Qualcomm, согласно отчёту специалистов, было поставлено лишь 720000 единиц портативных компьютеров, что составляет всего 0,8% от всего рынка портативных устройств. И хотя прогнозы обещают рост продаж в ближайшие годы, текущий глава компании Intel, выступая на конференции Barclay’s Global Technology, выразила сомнения в успехах Qualcomm, ссылаясь на проблемы с возвратами устройств пользователями обратно в магазины. И на самом деле высокий уровень возврата ARM-ноутбуков стал основной проблемой многих ритейлеров, поскольку он свидетельствует о неудовлетворённости покупателей новой техникой, что приводит к значительным финансовым потерям для продавцов.

Точной информации по этому вопросу пока что нет, но можно с уверенностью сказать, что на данный момент ноутбуки на новой платформе возвращают слишком уж часто. И проблемы с ноутбуками на базе чипов Qualcomm Snapdragon частично объясняются завышенной стоимостью таких устройств, что делает решения Apple более привлекательным вариантом. Кроме того, недостаток поддержки нативных приложений приводит к необходимости использовать эмуляцию, что влияет на общую производительность даже самых базовых приложений вроде офисного пакета. Естественно, пользователям это не нравится и они просто возвращают свой ноутбук обратно в магазин, покупая что-то более интересное и мощное от других компаний.