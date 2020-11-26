Ноутбуки на Windows 10 смогут запускать Android-приложения

Некоторое время назад мы уже писали о том, что разработчики операционной системы Windows 10 активно работают над тем, чтобы реализовать поддержку приложений с Android на своих устройствах. теперь появились новости, что на ноутбуках под управлением Windows 10 получить поддержку приложений с операционной системы Android будет достаточно легко, но когда именно выпустят обновление пока что никто не сообщает. Также стоит сказать, что в инсайдах от поставщиков секретной информации речь идет именно о ноутбуках, а не в целом о компьютерах на Windows 10. Вероятно, нужно будет подождать, пока на настольных компьютерах тоже появится данная функция. Сейчас же ее нет даже в бета-версиях операционной системы, но в целом функция крайне полезная.

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