Ноутбуки серии Dell Inspiron обновлены процессорами Intel Core 11-го поколения

Серия ноутбуков Dell Inspiron была полностью переработана с новым внешним видом - об этом заявила сама компания. Компания добавила новую линейку ноутбуков Inspiron, предлагающую новейшие компьютерные инновации и адаптирующуюся к образу жизни "учись или работай из любого места".

Серия включает в себя ноутбуки Dell Inspiron 13, Dell Inspiron 14, Dell Inspiron 15, Dell Inspiron 16 Plus и Dell Inspiron 14 2-в-1. Они оснащены тонкими лицевыми панелями, просторной сенсорной панелью, большими клавишами и другими подобными усовершенствованиями, повышающими удобство использования.

Все линейка ноутбуков работают под управлением OC Windows 10. Также новая серии ноутубков Dell Inspiron обновлены процессорами Intel Core 11-го поколения. А вот серия Dell Inspiron 14 2-in-1 доступен в конфигурации процессором Intel так и AMD с графикой Nvidia или же AMD.