Ноутбуки-трансформеры Dynabook V6/V8 оценены от $1815

Компания Sharp пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров Dynabook моделями Dynabook V6 или V8, масса которых составляет всего 1 кг. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением Full HD, платформой Intel Tiger Lake с процессорами вплоть до Core i7-1165G7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 256 или 512 ГБ, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI и USB 3.1, слотом для карт памяти microSD, клавиатурой с подсветкой, акустической системой Harman Kardon, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Цена ноутбуков в зависимости от версии составляет от 1815 до 2100 долларов.