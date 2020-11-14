Ноутбуки-трансформеры Dynabook V6/V8 оценены от $1815

Компания Sharp пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров Dynabook моделями Dynabook V6 или V8, масса которых составляет всего 1 кг. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением Full HD, платформой Intel Tiger Lake с процессорами вплоть до Core i7-1165G7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 256 или 512 ГБ, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI и USB 3.1, слотом для карт памяти microSD, клавиатурой с подсветкой, акустической системой Harman Kardon, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Цена ноутбуков в зависимости от версии составляет от 1815 до 2100 долларов.

Комментарии и отзывы Dynabook V6/V8
Обзоры:
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Новости:
MacBook на базе Apple Silicon представят 17 ноября

Apple готовится представить MacBook с процессором Apple Silicon на архитектуре ARM в следующем месяце, а ...
Ноутбук Acer ConceptD 7 Pro получил карту NVIDIA Quadro RTX 5000

Компания Acer пополнила ассортимент производительных ноутбуков обновленными моделями ConceptD 7 и Concept...
Обновленный ноутбук Origin PC NS-15 получил до 64 ГБ ОЗУ

Компания Corsair пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Origin PC NS-15, который представляе...
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседаОбзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседа
Видеоигра Marvel's Avengers теряет игрок...
Видеоигра Marvel's Avengers теряет игрокИнтерес к видеоигре Marvel's Avengers со стороны игроков постепенно угасает. Компания Crystal Dynamics об...
На изображениях GoPro Hero 9 виден полно...
На изображениях GoPro Hero 9 виден полноВ сети опубликовали рендеры будущей экшн-камеры GoPro Hero 9. ...
343 Industries запустила бета-тест Halo ...
343 Industries запустила бета-тест Halo 343 Industries запустила бета-тест Halo 4 для ПК-версии которая будет доступна для подписчиков Halo Insid...
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук ...
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук Не так давно компания Lenovo пополнила семейство игровых ноутбуков Legion 5P новой модификацией с процесс...
Вышел трейлер многопользовательского реж...
Вышел трейлер многопользовательского режПохоже, пора уходить от Call of Duty: Modern Warfare. Activision и разработчик Treyarch представили много...
Acer представила новые ноутбуки серий Sw...
Acer представила новые ноутбуки серий SwС запуском Intel процессоров Tiger Lake Core 11-го поколения различные бренды начали выпуск новых или обн...
Компания CTL представила Chromebox с про...
Компания CTL представила Chromebox с проКомпания CTL представила Chromebox с процессором Intel 10-го поколения. ...
Новый кроссплатформенный тест 3DMark Wil...
Новый кроссплатформенный тест 3DMark WilUL выпустил новый кроссплатформенный тест 3DMark Wild Life, созданный для сравнения графической производи...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 е...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 еАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене на смартфон Galaxy S20 FE, кото...
Google Assistant скоро получит функцию г...
Google Assistant скоро получит функцию гGoogle Assistant доступен на различных устройствах, от смартфонов до динамиков и смарт-телевизоров. С мом...
Amazfit Band 5 - многофункциональный фит...
Amazfit Band 5 - многофункциональный фитНе претендуя на роль медицинского устройства, Amazfit Band 5, тем не менее, отслеживает такие вещи, как н...
Опубликовано первое живое видео с iPhone...
Опубликовано первое живое видео с iPhoneПопулярный инсайдер Ice Universe опубликовал первое видео распаковки смартфона iPhone 12 Pro, который поя...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor