Ноутбуки-трансформеры HP EliteBook x360 1000 G7 получили поддержку 5G

Компания HP представила ноутбук-трансформер EliteBook x360 1000 G7, который получил опциональную возможность установки модема 5G. Речь идет о моделях EliteBook x360 1030 G7 и EliteBook x360 1040 G7 с 13,3- и 14-дюймовыми дисплеями.

Новинки характеризуются Sure View-панелями яркостью до 1000 кд/м2, разрешением 4К (яркость 550 или 400 кд/м2) или Full HD с яркостью 400 кд/м2, вращаемой на 360 градусов крышкой, поддержкой специального пера, 6-ядерными процессорами вплоть до Intel Core i7-10810U, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4-2933, твердотельным накопителем PCIe NVMe до 2 ТБ, сканером отпечатков пальцев, инфракрасной камерой, двумя интерфейсами Thunderbolt 3, двумя портами USB 3.1 Gen 1, интерфейсом HDMI 1.4 и предустановленной ОС Windows 10. Старт продаж новинок намечен на лето.