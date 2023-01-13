Ноутбуков Apple на чипах M2 Pro и M2 Max пока что не будет

Некоторое время назад инсайдеры в один голос твердили о том, что весной компания Apple официально представит ноутбуки MacBook Pro на новых процессора M2 Pro и M2 Max, которые будут обладать приростом производительности в 15-20% и при этом будут потреблять даже меньше энергии, чем текущие модели. Всё это звучало действительно достаточно привлекательно, но теперь оказалось, что на самом деле производитель выпускать новые ноутбуки весной не планирует. Производитель в ближайшем будущем может показать новые ноутбуки, но речь о моделях на процессорах M2 Pro и M2 Max уже не идёт, потому что данные новинки отложили до осени текущего года — ноутбуки будут представлены вместе с новыми смартфонами. Почему компания решила не выпускать ноутбуки сейчас?

Вероятно, причина в том, что текущее поколение ноутбуков компании и так пользуется приличным спросом — зачем тратить ресурсы и выпускать новый гаджет сейчас, когда старый и так покупают просто шикарно? Вместо этого компания приняла решение просто немного подождать и представить ноутбук позже, когда устройство будет более востребованным и не будет составлять конкуренции текущему поколению устройств. Конечно, придётся немного подождать, пока производитель выпустит действительно новые гаджеты, но сейчас складывается впечатление, что текущие ноутбуки настолько хороши, что в них просто нечего улучшать. И это на самом деле проблема, потому что пользователи хотят что-то новое каждый год как минимум.