Новая ТВ-приставка Apple TV 4K обойдется в $130

Компания Apple пополнила ассортимент ТВ-приставок новым поколением Apple TV 4K, которая станет доступна для покупки 4 ноября по цене от 130 долларов. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой A15 Bionic, CPU которой на 50%, а GPU на 30% мощнее в сравнении с предыдущим поколением, версиями с Wi-Fi и 64 ГБ встроенной памяти, а также с Wi-Fi, портом Gigabit Ethernet и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HDR10+, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 6 2x2 MIMO и Bluetooth 5.0, а также пультом дистанционного управления с разъемом USB-C для зарядки.

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