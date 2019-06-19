Новая беспроводная колонка с защитой от воды - Ultimate Ears Wonderboom 2

Компания Ultimate Ears объявила о последнем дополнении к своему портфелю портативных колонок с WONDERBOOM 2.

В качестве преемника своего миниатюрного динамика в форме капсулы, водонепроницаемая колонка приобретает звук на 360 градусов и более сильный бас. Новый режим Outdoor Boost обеспечивает более громкое и четкое звучание с предварительно настроенного эквалайзера.

Колонка WONDERBOOM 2 получила на 30 % более емкий аккумулятор, который обещает до 13 часов воспроизведения. Новинка также имеет класс защиты IP67 и может противостоять пыли и воде. Он достаточно маленький, чтобы свисать с вашего рюкзака, но достаточно громкий, чтобы слушать музыку на улице. Устройство может быть сопряжено с другим в своем роде, создавая истинное стереофоническое впечатление. Это не только громче, но и лучше.

На выбор есть пять расцветок: черный, серый, красный, розовый и синий. Цена новинки — 100 долларов.