Новая бюджетная звуковая панель от Sonos

Sonos готовится выпустить новую звуковую панель начального уровня. Новое устройство под кодовым названием Fury и официально известное как модель S36 — это еще одна звуковая панель, которая присоединится к линейке компании под линейкой Beam за 449 долларов и флагманской линейкой Arc за 899 долларов.

Как ожидается, новый продукт будет продаваться по цене около 249 долларов. Это значительно дешевле, чем любая звуковая панель Sonos на сегодняшний день. Как и следовало ожидать при более низкой цене, в новой звуковой панели Sonos будут отсутствовать некоторые премиальные функции, такие как Dolby Atmos и встроенные микрофоны для функции голосового помощника. Sonos будет позиционировать его как звуковую панель для телевидения и музыки, оставив умные функции более дорогим собратьям. Также внутренние спецификации предполагают, что в этом продукте нет даже порта HDMI в комплекте идет только оптический кабель.