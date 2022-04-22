Новая бюджетная звуковая панель от Sonos

Как ожидается, новый продукт будет продаваться по цене около 249 долларов. Это значительно дешевле, чем любая звуковая панель Sonos на сегодняшний день. Как и следовало ожидать при более низкой цене, в новой звуковой панели Sonos будут отсутствовать некоторые премиальные функции, такие как Dolby Atmos и встроенные микрофоны для функции голосового помощника. Sonos будет позиционировать его как звуковую панель для телевидения и музыки, оставив умные функции более дорогим собратьям. Также внутренние спецификации предполагают, что в этом продукте нет даже порта HDMI в комплекте идет только оптический кабель.