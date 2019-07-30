Новая информация Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro будет построен на базе 7-нм процессора Kirin 985, дисплей с разрешением 2600x1200 пикселей, не менее 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ.Аппарат будет оснащён модулем основной камеры с четырьмя сенсорами: двумя с разрешением 40 Мп (ведущий и дополнительный с широкоугольной оптикой), 8-мегапиксельным с теле объективом и датчиком глубины ToF.Физический размер матрицы будущей новинки составит 1/1,5". По этому параметру смартфон сравнится с получившим широкую известность Nokia 1020 PureView с 41-мегапиксельной камерой.О стоимости модели пока неизвестно.