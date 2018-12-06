Новая информация о Samsung Galaxy M20

Появилась новая утечка информации о Samsung Galaxy M20. Сегодня в интернете появилась фотография экрана для Galaxy M20, на которой показана вырезка в виде капли - это первый смартфон от Samsung с таким дизайном.

Как сообщается экран с диагональю 5.6 дюймов, будет иметь панель Super AMOLED с разрешением 1080p+. Samsung Galaxy M20 является очень впечатляющим телефоном начального уровня. Тесты показывают, что он будет оснащен чипсетом Exynos 7885. Смартфон будет представлен в двух конфигурациях: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Емкость аккумулятора будет составлять 3300 мАч.