Новая информация о грядущем смартфоне Samsung Galaxy S22

Новая утечка раскрывает дизайн передней части грядущих Galaxy S22 и S22 +.

На самом деле это не стеклянные модули дисплея, а протекторы из закаленного стекла, предназначенные для будущих телефонов. Достаточно стандартный способ получить раннюю утечку устройства, поскольку производители крупных корпусов и других аксессуаров, как правило, заранее получают общие размеры и компоновку для смартфонов. Похоже, что поколение S22 будет немного шире и менее тоньше и выше, чем нынешнее поколение S21. Края выглядят немного более округлыми, рамки по периметру минимальны и кажутся симметричными со всех сторон. Если вспомнить некоторые более ранние слухи о S22, все три модели, скорее всего будут иметь обычное селфи с вырезом на дисплее. Говоря о камерах, S22 и S22 +, получат обновленную главную камеру - ISOCELL GN5 от Samsung - 50- мегапиксельный сенсор с всенаправленной автофокусировкой и большими пикселями размером 1,0 мкм.

Что касается внутреннего устройства, ожидается, что международные устройства представят Exynos 2200, который по слухам, будет иметь графический процессор AMD, тогда как китайские и американские устройства должны использовать предстоящее флагманский процесор от Qualcomm. Согласно недавней сертификации 3C , все три телефона могут использовать зарядку 25 Вт нового поколения.